近日屏東公墓火警頻傳，不僅造成恆春消防員因公殉職，甚至還有民眾在整墓時慘遭火噬，縣長周春米雖祭出「放火罪」嚴禁民眾放火燒雜草，但還是有人沒在怕，佳冬公墓2日又傳出2起火警，幸無人傷亡，陳男、巫女坦承罪嫌遭移送，而該公墓6天來發生3起火警造成1人亡，對此，警方強調，持續加強查緝。

屏東佳冬公墓2日又傳出2起火警，幸無人傷亡，陳男、巫女坦承罪嫌遭移送，而該公墓6天來發生3起火警造成1人亡，對此，警方強調，持續加強查緝。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春消防員因支援公墓火警而遭水車壓傷送醫不治後，周春米除責成警察局、消防局調查相關案件並擴大宣導嚴禁民眾放火燒雜草外，也強調一旦發生火警將以「放火罪」嚴辦，但還是有民眾沒在怕、火照放，當中佳冬公墓更是6天來發生3起。

上月25日，75歲邱姓老翁帶鐮刀去整理祖墳、割雜草，不料卻不幸遇人放火燒雜草而身陷火海，邱翁逃跑不及慘遭火噬，警方隔天逮獲嫌犯並依放火罪嫌移送，但火警憾事並未達到警惕的效果。

屏東佳冬公墓2日又傳出2起火警，幸無人傷亡，陳男、巫女坦承罪嫌遭移送，而該公墓6天來發生3起火警造成1人亡，對此，警方強調，持續加強查緝。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

枋寮警分局表示，石光派出所2日下午4點45分、5點都獲報稱，佳冬鄉公墓有人放火焚燒雜草引起火勢，員警到場後發現，2起火警的燃燒面積分別為長4公尺寬4公尺、及長3公尺寬2公尺，而經環保人員指證，2案起火原因都是用打火機點火燒雜草來整理祖墳，68歲陳姓男子與58歲巫姓女子都坦承罪嫌，訊後依放火罪嫌移送。

對此，分局長郭譯隆3日特意前往佳冬鄉各村里廣播站、各大廟宇場所等，以廣播系統向每一位鄉親加強宣達火災防範觀念，並再次強調掃墓祭祖時切勿點火燃燒雜草，違者將以放火罪嚴辦。

郭譯隆再次呼籲，進行掃墓祭祀時，切勿點火燒雜草避免火災發生，否則可能觸犯消防法第14條規定，可處3000元以下罰鍰，若因而致生公共危險將觸犯刑法第175條，最重可處1年以上7年以下有期徒刑。