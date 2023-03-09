彰化縣田中鎮與溪州鄉交界處大同北路上一家木材堆置場，8日下午2點多發生大火，由於現場堆置大量木頭，火勢一發不可收拾，消防人員從昨天下午搶救至今已經超過21小時，彰化縣消防局第二大隊大隊長葉明波表示，持續灌注水源但仍持續悶燒，今將挖掘蓄水池，利用重機械挖掘悶燒的木材泡入水中浸潤，才能將木材冷卻並撲滅。

葉明波說，利用挖掘機將悶燒的木頭放入水池中浸潤，等待冷卻後再挖出放置在一旁的空曠處，才能根本解決火源及底層持續悶燒的窘境。(彰化縣消防局提／吳建輝彰化傳真)

火警發生現場是民眾堆置製作太空包的樹枝木屑等易燃物，燃燒面積將近200坪，加上堆置的木材最高達3、4層樓高，火勢猛烈照亮整個夜晚，除了當地消防人員之外，也調派附近包括北斗、二林等10多個消防分隊，超過百人次警消投入救援，不過從昨天搶救至今，木材仍持續悶燒中。

消防人員從昨天下午搶救至今已經超過21小時。(彰化縣消防局提／吳建輝彰化傳真)

葉明波表示，由於現場堆置大量木材，火源來自底下持續悶燒，目前已經布建挖掘機在現場，由現場消防人員與挖掘機配合，挖掘出火源讓打火弟兄射水滅火，加速找出埋藏在底下的火源，持續灌救撲滅惡火。

葉明波說，另外現場指示挖掘機挖掘蓄水池，經排除現場障礙物、挖掘並注水後，利用挖掘機將悶燒的木頭放入水池中浸潤，等待冷卻後再挖出放置在一旁的空曠處，才能根本解決火源及底層持續悶燒的窘境，不過這相當耗時費工，加上水源等問題，可能會是一場長時間的硬仗，不過彰化縣消防局會盡全力來撲滅。

彰化縣消防局為維持現場消防同仁體力，派出行動餐車提供餐食讓現場打火弟兄享用。(彰化縣消防局提／吳建輝彰化傳真)

而消防弟兄經長時間滅火，身體與心理承受巨大壓力，彰化縣消防局為維持現場消防同仁體力，派出行動餐車提供餐食讓現場打火弟兄享用。目前火勢初步壓制，但由於堆疊近三層樓高度木材廢棄物，非一時之間能撲滅，現場警消仍持續進行滅火工作。