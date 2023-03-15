動保處攜手台灣兩棲爬蟲動物協會，到各學校機關講授特殊寵物課程。（新北市動保處提供）

新北市府持續推廣愛護動物生命教育，輪派公職獸醫師到各中小學現身說法，累計上半年共65場次。有別以往，今年更著重犬貓以外的特殊寵物飼養課程，特寵講師直接帶自己養的陸龜、蜥蜴到校與學生互動，懂牠再養牠，讓良好對待寵物觀念向下紮根，成功吸引孩子們的好奇心，現場反饋相當熱烈。

近年飼養犬貓以外的寵物蔚為風潮，此次新北市動保處攜手台灣兩棲爬蟲動物協會，到各學校機關講授特殊寵物課程，請來具備多種特殊寵物照護經驗的講師洪慶翔，讓孩子們近距離與緣翹陸龜、守宮蜥蜴互動；他表示，烏龜品種分為陸龜、水龜，陸龜主要吃植物維生，有些龜品種的體積可以長很大達60公分以上，建議飼養空間為背甲直徑的10倍大；水龜則屬雜食性動物，水質不佳呈現混濁時，容易引發寄生蟲、黴菌問題。

至於養蜥蜴也是一門學問，他們大多是肉食性或雜食性，須提供樹幹供攀爬、休息，也要留意通風，3天泡一次溫水約10分鐘，有助脫皮、清潔身體及補充水分作用；由於龜類、蜥蜴是冷血性動物，無法自行調節體溫，需準備UVB燈，幫助牠們儲存熱能，維持身體機能運作。

新北市動保處表示，民眾在飼養寵物前應做足功課，是否能提供適當飼養環境、是否有時間陪伴，留意溫度急遽變化、運輸等外在因素，強調「懂牠再養牠，才能成為好飼主」，定期帶動物至醫院做健康檢查，給牠們安全、無憂舒適的家。