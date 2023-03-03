詠業今天舉行線上法說會，詠業早期生產過電壓、過電流等保護元件產品，之後跨入天線領域，三大產品線為電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件，主要應用於無線通訊零組件、壓電元件與超音波傳感器及線路保護元件三大領域，111年第4季受客戶庫存水位居高、年底盤點調節庫存及全球消費力道減弱等影響，導致出貨排程延後，111年合併營收14.99億元，年減12%，營業毛利為5.91億元，合併毛利率39%，稅後盈餘2.7億元，每股盈餘為5.68元。

在產品佈局方面，詠業科技在高精準定位天線車廠應用已有初步成效，獲得日系車廠認證，預計112年開始逐漸小量試產出貨，由於此產品將會是未來車用GPS下一世代的主要產品，公司將努力拓展到其他車廠；晶片天線在配合專利權維權的推動下，於電腦周邊應用領域已獲部分客戶承認，在業績洽商方面已有初步斬獲，期待消費市場回溫，下半年營收貢獻有機會擴大。

詠業也持續與工研院進行合作與開發低軌道衛星地面接收站與5G毫米波通訊的天線模組，目前4*4陣列相控天線模組已開發完成，並將持續開發8*8與32*32陣列相控天線模組；在壓電產品方面，詠業仍將著重於新產品如智慧水中浮標、液位傳感器及流量計的開發與應用，同時針對重要客戶新產品及新專案部分積極布局及design-in，新產品可望成為公司未來成長的重要動能。

展望今年，李瑞榮表示，目前除多數產業庫存仍待調節、美國升息政策影響全球股匯市表現及終端消費力，產業仍面臨景氣衰退挑戰，由於多數客戶面臨高庫存水位需要調節影響，本季訂單及出貨仍屬相對低迷，營收及獲利表現恐受影響，不過客戶訂單動能有稍微恢復，第2季有望略優於第1季，下半年景氣可望逐步復甦，加上公司佈局新產品及新客戶逐漸發酵，今年營運有望逐季成長，希望能比去年好，毛利率則希望維持在40%左右。

在台南廠區部分，詠業表示，台南廠設備已建置完成並陸續認列資產，因此本季資本支出相對較高，由於訂單遞延，公司已適度調配產能降低整體營運成本，待景氣回升後，可即時因應出貨需求。