華通為全球第一大HDI板廠，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，隨著2022下半年電子業進入傳統旺季，美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品進入量產，低軌道衛星訂單持續穩定出貨，華通在2022年繳出亮眼成績，2022年合併營收764.19億元，年增21.2%，創下歷年新高，營業毛利為154.48億元，合併毛利率為 20.22%，年增2.13個百分點，營業淨利為101.22億元，稅後盈餘為80億元，年增55.7%，每股盈餘為6.71元，營收及獲利皆創歷史新高。

華通董事會通過配發現金股利2.7元。

目前華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板及SMT等，華通今天公告設立泰國子公司，預期將搭上PCB產業的東協設廠潮。

華通前2月合併營收為89.1億元，年減22.24%，華通表示，2023年全球經濟發展的不確定性持續增高，通貨膨脹、升息、地緣政治等系統面因素造成經營上的潛在風險，加以消費性電子產品市場庫存尚待消化，客戶訂單能見度不佳，公司對於上半年的傳統淡季保守以待，致力把不確定性因素對營運的干擾降至最低，與客戶保持良好的溝通與應變彈性。