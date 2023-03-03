高美溼地被譽為一生必遊景點，每年吸引大批遊客朝聖，不過，美堤街電線桿林立，天際猶如滿布蜘蛛網影響絕美海景，但因涉及中央、地方達20餘個機關單位，桿線地下化一度胎死腹中。立委楊瓊瓔3日會勘協調，終於拍板定案，預計移除23支電桿，力拚6個月內完工。

立委楊瓊瓔今辦理美堤街桿線下地及改善附掛線路工程現勘協調會，包括台中市經發局、觀旅局、交通局、農業局、建設局、養護工程處、清水區公所，以及台電、中油、中華電信、國產署、水利署三河局等均出席。

高美溼地美堤街電桿下地胎死腹中，立委楊瓊瓔3日協調後拍板定案。（陳淑娥攝）

楊瓊瓔說，高美溼地每年吸引大批遊客朝聖，許多人開心取景，但美堤街一根根的電線桿佇立，怎麼拍也閃不開，電線桿都會入鏡，實在「有礙觀瞻」，她也多次實地到訪，對電桿林立影響絕美海景感到惋惜。

高西里長洪曜南說，桿線下地案1年前即提出，希望美堤街恢復完美天際線，但事涉單位眾多，一度胎死腹中，所幸經楊委員協調後後，終於拍板定案。

台電說明，下地長度預計730公尺，將移除23支電桿，需新設4座基礎台，總經費2200萬元。因涉及海口圳支線及舊莊圳支線兩處圳溝，屆時若無法傳埋管路，須以潛盾施工，需較長施工期程。另台電及中油基於睦鄰回饋，原則上同意補助市府工程費用各1／3。

建設局表示，目前美堤路路燈附掛於台電電桿，下地工程完工後，將另施作路燈，初估經費300萬元。至於附掛中華電信及有線電視纜線，也將一併統挖下地，完工後由建設局進行道路刨封，預定下周邀集相關單位舉行工程協調會，以整併施工期程，力拚6個月內完工。