東元今年擴大招募約50位海外儲備幹部，地點以亞洲的新加坡、馬來西亞、印尼等國為主，目標為擴大集團於東南亞的市場及營收，東元的人資主管指出，除了考量專業資格，最重要的是希望能吸引具備國際視野、主動積極的優秀菁英加入團隊，而集團內也規畫各項海、內外實習、輪調、外派等培育計畫，提供優秀人才多元化的職涯發展機會。

東元受到外界矚目的電動車動力系統，已接獲電動大客車車廠訂單，目前是台灣製造商唯一取得DMIT產創計畫的動力系統廠商，採用自主設計以及功率模組化，且連結智慧監控，東元表示，台灣要達到電動車供應鏈在地化的目標，未來也需要更多相關優秀人才一起投入事業發展。至於東元最核心的馬達與空調事業，近年已朝向整廠節能解決方案進行，運用AI智慧軟硬體的整合，很需要有志於節能永續的青年世代加入團隊。

東元此次也結合集團餐飲關企，廣徵服務業儲備幹部，一旦通過公司甄選，將會規畫全方位的訓練及企業實務見習，有機會能發揮專才，成為餐飲服務專業經理人。