近年來用路人逆向行駛誤闖高速公路或快速公路匝道影響交通安全事件頻傳，公路總局第一區養護工程處為避免類似情況，中壢工務段交通安全小組近日在轄區西濱快速道路台61、台66線，陸續完成匝道口警示標誌裝設，也呼籲用路人尤其是機車騎士，當遇到逆向行駛狀況別慌張，應立即停靠路肩或避車彎，並打開雙黃燈警示通報警方協助引導安全離開。

近年來發生多起用路人誤闖國道或是快速公路進而引發交通意外事故，一工處中壢工務段段長蔡志盈表示，民眾逆向行駛誤闖高速公路、或快速道路匝道，輕則「逆向和跨越雙黃線」違規罰款，重則甚至付出寶貴的生命，為了降低類似的交通事故發生，駕駛人要分辨行駛方向是否錯誤，最容易方法就是車前看出去的風景，若都是「車頭或車頭燈」，馬路地上的文字、箭頭方向相反，路緣反光片看會是紅色的，而正常順向行駛時，看到的路緣反光片會是黃色的。

蔡志盈提醒，當發現自己是逆向行駛的狀況，千萬不要慌張，應立即往路肩或避車彎較安全處停車，並打開雙黃警示燈，打電話給轄區警察局通報，讓警察協助引導安全離開。另外，為讓駕駛人把逆向誤闖匝道的機率降到最低，中壢工務段上月底在台61線及台66線的匝道前，陸續裝設「出口」、「停止線」、「箭頭」、及「禁止進入」等標誌，明確提醒駕駛人匝道，也呼籲大家注意交通安全，千萬不要誤闖匝道。