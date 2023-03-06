可寧衛2022年認列高雄煉油廠土地整治案，全年營收52.44億元，年增逾7成，創歷史新高，歸屬母公司業主淨利13.42億元，年增16.4%，為近五年高點，每股盈餘12.33元，董事會通過每股擬配息10元。

在轉投資方面，可寧衛持股29%的可威環境資源，主要以事業廢棄物為主，2023年Q2二期焚化爐將投產，處理量增加帶動下，法人預估，將貢獻2023年轉投資收益約0.22億元。持股20%的中台資源科技主要以汞廢棄物處理及廢照明光源資源回收再利用事業為主，今年貢獻轉投資收益可望持續增加。

另外，可寧衛持股100%孫公司大創綠能，主要位於高雄彌陀區設立綠電共生廠，將分三期規劃。其中第一期裝置容量68~75MW，第二三期裝置容量53~60MW，預期將會在2024年開始貢獻營運。可寧衛持股75%的可寧衛能源，主要將在桃園觀音地區設立固體再生燃料(SRF)發電廠，預期將會在2025年起貢獻營運。