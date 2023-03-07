職場生存之道很多，醫師許書華分享，有種人是「職場蟑螂」，會在職場上散布不實消息，唯恐天下不亂，不過面對這種人不用怕，他們遲早會玩壞自己，因為他們四處興風作浪，導致樹敵一堆，發展受限，引起網友討論。

許書華近日在臉書上分享，「職場蟑螂」儼然就是「三姑六婆」的變形版，在職場上釋放流言蜚語和不實的假消息，煽動蠱惑周遭善良的人，唯恐天下不亂，表面上笑盈盈，營造一片和諧，私底下小動作卻極多，讓人防不勝防。可笑的是，這些人以為自己隱藏得很好，彷彿雙面手法沒被識破過。

許書華表示，這些人的心眼奇小，容不下其他人對自己的質疑，對「非我族類」趕盡殺絕，每天忙著盯目標的動向，不攻擊就渾身不對勁，不興風作浪就不舒爽，而背後的動機也就只是要鞏固自身的利益而已。而這類人的發展大多很有限，簡單來說就是自己把自己玩壞了，因為四處興風作浪，導致樹敵一大堆。

許書華指出，職場蟑螂剛開始可能靠渲染力擾亂一池春水，但久了就會被看破手腳，而且這類人大多很怕直球對決，只會靠背地放假消息及兩面手法生存，一心想斷別人的路，與人為敵斬斷更多的恐是自己的前程。成功的路上，敵人越少越好。畢竟很多事，除了天時地利，還要人和。

貼文引起熱議，不少人深惡痛絕地說，這類人真的很可惡。「最近真的遇到熱愛興風作浪的人，心很累」、「沒錯！我遇過超大隻的，每天忙著亂造謠和拍馬屁，剛開始認識她的人會相信她，時間久了，就會開始背後白眼她了，時間會證明一切」、「蟑螂的生命力真是天下無敵的頑強 ，或許需要照妖鏡這樣就可以提早解決」。