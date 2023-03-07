參山國家風景區管理處7日在梨山櫻緣丘辦理「鵑愛．梨山」植樹節活動。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

參山國家風景區管理處7日在梨山櫻緣丘辦理「鵑愛．梨山」植樹節活動，70名當地民眾與到場遊客共襄盛舉，一同種下超過200株杜鵑花、天竺葵苗。參山處指出，本次活動期間，先後於梨山社區等地植樹，共計美化植栽700多株，為生態保育盡一份心力。

「鵑愛．梨山」植樹活動上午登場，特別邀請福壽山農場場長陳相寶、梨山賓館協理王柏翔、梨山部落會議主席林學益、梨山社區發展協會理事長王維康等人出席，還巧遇嶺東樂齡大學學員，大家一起親手植苗、澆花，相當熱鬧。

參山處長曹忠猷表示，參山處每年春季皆會在中部最美的高山－梨山辦理植樹節活動，且每年在梨山透過植樹節活動及參山處所屬觀光景區維護等各項工程進行栽種樹花，在梨山地區每年就植栽超過1千餘株，成果豐碩。

曹忠猷指出，大梨山地區地質破碎，加上近年道路崩塌墾區走山嚴重，為了維護這座美麗的山城家園，參山處近年陸續加強植樹造林，今天的植樹節活動不僅為大梨山種下美麗的花樹，緊接著3月12日將辦理林務局東勢林區管理處在梨山賓館前的贈苗活動等，以全力推動環保觀光，並向遊客宣揚共同維護山林的重要性，讓大梨山地生態長久延續。

參山處表示，本次活動期間，先後於梨山社區（台8線78K－82K沿線）道路、櫻緣丘及楓之谷景區等地種植楓樹、銀杏、紅榨槭、櫻花、杜鵑花、天竺葵及加上櫻花老樹嫁接再造等工作，共計美化植栽700多株。

參山處指出，今年在梨山風景區設施整修維護工程、登山步道運用在地自然環保素材整修、區域景觀植栽疏伐養護、花卉造景花樹美化及櫻緣丘無障礙通用步道設施等各項目完工，盼能讓所有熱愛高山景觀的遊客及愛護山林家園的居民，共同珍惜大自然資源。