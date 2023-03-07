2024年1月即將舉行第16任總統、副總統以及第11屆立法委員選舉，多個民間團體今天召開記者會，提出「民間團體給總統候選人的十大性別政見」，針對性別薪資差距、職場性別不平等、職場性騷擾、友善照顧者職場、托育及長照服務、促進女性參政等議題，提出性別政見藍圖，要求未來的總統候選人承諾當選後，以及各政黨以實際行動消除性別不平等。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸指出，台灣性別薪資不平等的狀況，與歐盟國家相比排名倒數，薪資不平等的原因相當多，如薪資不公開與薪資保密協定，造成勞動者失去與雇主議價的空間，國外企業如Google、Netflix已實施薪資透明，歐洲許多國家立法，例如德國工資透明法，超過200人的企業員工即可查詢薪資。

陽明交通大學科技法律研究所副教授邱羽凡批評，政府每年公佈性別薪資差距，都刻意跟美日韓這些比台灣狀況更差的國家比較，表示政府從不承認薪資上的不平等是個問題，政府不應繼續用行政指導處理性別薪資差距，而要透過修法或立法積極縮減性別薪資差距。

婦女新知基金會董事長姜貞吟指出，《性別工作平等法》只能處理受僱者間的性騷擾行為，如果性騷擾別人的是雇主，雇主就要自己調查、裁處自己，直接裁判兼球員，導致受害員工不敢申訴，呼籲未來每一位總統候選人都能重視職場性騷擾法制的完善。

全國教保產業工會理事楊秀彥指出，執政黨提出「0-6歲國家一起養」，但0到6歲的托育是被切割的，呼籲應拋棄政府機關的本位主義，新政府應該儘速規劃，讓0到6歲托育一條龍，托育不再漏接，媽媽不再被迫離職。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，長照相關政策沒到位，也造成女性暴露在離職的高風險之下；除了服務要完善之外，也必須保障家庭照顧者不離職，台灣平均家戶人口已經掉到2.6人，照顧壓力是很沈重的，但政府與企業又希望勞動力不能少，政府一定要做更多的事情支持照顧者。

姜貞吟補充，如果家裡需要照顧的人超過3歲，勞工只剩無薪的家庭照顧假可請，政府應該優先讓所有受僱者都可以使用每年14天有薪家庭照顧假，有薪家庭照顧假不該是軍公教的特權，而是所有受僱者的權利。

姜貞吟指出，女性頻繁退出、重回職場，也造成年資中斷，從年金獲得的老年保障比男性更少，呼籲政府參考丹麥等國家的經驗，建立普及式的公共年金。

婦女新知基金會顧問、台灣大學政治學系教授黃長玲談到女性參政，政府喜歡強調國會的女性比例，台灣在亞洲表現多好，若是看內閣組成，就知道離性別平權還非常遙遠，所以請政府和主要政黨不要自我感覺良好，新政府對內閣組成單一性別不少於1／3。

為促進女性參政，黃長玲教授也呼籲修正《政黨法》，各政黨應將政黨補助金挪出5％以上用於培育多元弱勢背景的女性參政人才，新政府也應於修正《地方制度法》第33條，將現行1／4婦女保障名額制度的規定改為1／3性別比例原則。