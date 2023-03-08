小編今（8）日精選5件不可不知的國內外財經大事。勞工保險條例第65之4條規定，CPI累計成長率達正負5％時，即依該成長率調整勞保年金給付。主計總處日前公布去年全年CPI成長率為2.95％，以此預估請領年度為2011年、2012年、2016年、2017年、2018年等五個年度的年金給付，今年6月就會領到調整後的年金，預計有65.6萬人受惠；至其他年度請領者，因CPI累計成長率尚未達5％，所以將繼續累計、不予調整。

【1】勞保年金＋老農津貼 將隨物價上調

物價居高不下，據估算，勞動部勞保年金（含老年年金、失能年金及遺屬年金）今年約有5個請領年度的年金給付將隨消費者物價指數（CPI）累計成長率達5％而調整，預計今年6月就會領到調整後的年金，約有65.6萬人受惠。

【2】外資突潑冷水…股王股后遭看淡 高價股警戒

台股千金、準千金高價股飆漲一輪後，近期激情稍見冷卻，外資此時更跳出來示警股價漲多，里昂證券降評股王信驊至「劣於大盤」，認為評價已滿足；麥格理證券重申股后大立光「劣於大盤」投資評等，直指需求依然偏弱，智慧機循環仍處谷底。

【3】財政部直言 首季出口減幅 14年最冷

「料峭春寒」，財政部直言今年首季出口將是「金融海嘯14年來最冷的一季」（指年減幅度最大）。財政部7日公布2月出口310.5億美元，是近兩年單月新低、年減幅17.1％已「連六黑」，且連四月雙位數衰退，預估要等到今年第四季才能止跌回升。累計前兩月出口減幅19.2％、也創下14年來同期最大。

【4】美通膨難降溫 Fed決策棘手：估升息週期拉長

美國經濟衰退有如「等待果陀」般遲遲不見蹤影，讓聯準會（Fed）欲藉升息對抗通膨之役更趨複雜。外界高度關注Fed主席鮑爾本周國會作證，但市場普遍預期Fed升息週期可能延長，進而推遲經濟衰退延至年底出現。

【5】燒錢太凶 電動車新秀資金吃緊

過去幾周陸續揭曉的財報已凸顯這些電動車新秀需錢孔急的現狀。Rivian在2021年公開上市時成功籌資近120億美元，但去年即用掉66億美元的現金，分析師預測，今年的支出可能達60億美元。

儘管Rivian已採取撙節成本措施，致力提高旗下唯一工廠、伊利諾州諾默爾（Normal）廠的產量，但高層仍表達今年可能是艱難的一年。該公司在2月預測今年包括電動皮卡車、休旅車與廂型車的產量達5萬輛，遠低於華爾街預估，消息一出，隔日股價狂跌18％。