BMW疑闖紅燈攔腰撞公車！車頭凹陷全毀 驚悚照片曝光 13:402023/03/08 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市土城今（8）中午發生車禍，一輛BMW行經中央路一段，疑似闖紅燈擦撞路過的公車，駕駛輕傷送醫，BMW車車頭凹陷毀損。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城今（8）中午發生車禍，一輛BMW行經中央路一段，疑似闖紅燈擦撞路過的公車，駕駛輕傷送醫，BMW車車頭凹陷毀損。（翻攝自記者爆料網） 新北市土城今（8）中午發生車禍，一輛BMW行經中央路一段，疑似闖紅燈擦撞路過的公車，駕駛輕傷送醫，BMW車車頭凹陷毀損；記者爆料網曝光事發照片，只見白色BMW撞擊公車後車頭幾乎完全凹陷，地面上全是車體碎片，警方在現場疏導交通。肇事原因還要釐清。 台中14層新建大樓深夜失火！樓頂遭烈焰吞沒 驚悚畫面曝 心痛畫面曝！藍寶堅尼「晨跑」撞山壁4輪全爆 駕駛臉綠 板橋凱迪拉克「騰空飛進超商」壓死路過婦人 驚悚畫面曝 #BMW #公車 #車頭 #凹陷 #闖紅燈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 驚悚畫面曝！國1「4車追撞釀3傷」箱型車車頭撞爛 駕駛一度受困 09:412023/03/06 社會 疑自駕輔助釀禍！457萬賓士國3撞緩撞車 車頭撞爛畫面曝 10:282023/03/06 社會 贓車高速衝撞 害公寓瞬間解體 人車秒被「磚頭海」埋了 12:222023/03/04 搜奇 有公車沒司機！台南民代批：沒捷運連搭公車也難 11:242023/03/04 生活 Ionex 電動機車震撼市場最低價！24,000 元起再抽純電 BMW 17:332023/03/06 機車情報-機車新聞 公車內側車道開門 女子爆衝搭車險撞 網酸：這裡一塞就上演 19:282023/03/07 社會 左轉燈未亮搶快行 38歲工程師深夜騎車遭撞喪命 13:272023/03/06 社會 公車下車鈴多一個「神祕黑盒子」內行人揭用途：超好用 15:422023/03/07 生活 聰明的就懂！試乘車撞變電箱車頭毀 網友：用生命試駕 16:582023/03/04 社會 台南公車變聰明！不僅輔助安全駕駛 還能回報道路缺失 14:452023/03/08 生活 23歲妙齡女騎士疑闖紅燈 遭撞噴飛開刀搶救中 12:442023/03/03 社會 小一女目睹導護媽被撞飛成植物人 闖紅燈駕駛逆轉判重判 15:002023/03/07 社會 騎士自撞「起身撿東西」遭BMW撞飛不治 男大生酒駕害命 19:562023/03/06 社會 六都公車司機荒 月薪7萬請嘸人 04:102023/03/05 地方新聞 驚悚影片曝光！他快車道自撞撿物 遭酒駕男大生開BMW撞斃 20:592023/03/06 社會 台北敬老卡點數 議員籲累計至年底 04:102023/03/07 地方新聞 棒球迷注意！WBC經典賽明天開打 這7路公車可到洲際棒球場 18:572023/03/07 體育 母騎車載兒逆向連撞車輛2次 車主直呼離譜報警 12:102023/03/05 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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