新北市土城今（8）中午發生車禍，一輛BMW行經中央路一段，疑似闖紅燈擦撞路過的公車，駕駛輕傷送醫，BMW車車頭凹陷毀損。（翻攝自記者爆料網）

新北市土城今（8）中午發生車禍，一輛BMW行經中央路一段，疑似闖紅燈擦撞路過的公車，駕駛輕傷送醫，BMW車車頭凹陷毀損；記者爆料網曝光事發照片，只見白色BMW撞擊公車後車頭幾乎完全凹陷，地面上全是車體碎片，警方在現場疏導交通。肇事原因還要釐清。