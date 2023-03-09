2023年WBC世界棒球經典賽A組預賽，中華隊慘敗，有網友翻出3年前的YouTube影片，日本網紅拍片訪問日本人對台灣的印象，結果有高中生直接表明「台灣棒球很弱！」引起網友討論，不少人看了昨晚的比賽結果大嘆，這位高中生根本就是先知。

2023年WBC世界棒球經典賽A組預賽，中華昨晚（8日）對戰巴拿馬，結果中華隊慘輸巴拿馬7分，一名網友隨即在PTT上分享3年前的影片說，日本YouTuber「Dsaki」曾拍片訪問日人對台灣的印象，其中有位17歲的高中生說「台灣的棒球很弱！」。

貼文引起網友討論，「弟弟太誠實了XD」、「日本高中生很誠實」、「太嘴了吧！雖然台灣棒球真的沒什麼進步」、「真的無法反駁」、「台灣棒球很弱」、「日本高中生只不過是講實話」。

不少台灣網友跑去朝聖完整影片，並在下方熱烈的留言，「朝聖簽到」、「台灣棒球真的很弱，但在台灣內很強」、「真的很弱！尤其成人棒球賽事」、「朝聖推」。