美國眾議院議長麥卡錫證實將在美國會見蔡英文總統，被問到是否影響兩岸局勢，新北市長侯友宜表示，任何的政策或是計畫一定要以台海穩定、區域和平為最重要的原則，這是我們不變的方向。

侯有說，不管用什麼形式，我們都要以這樣一個原則為最主要一個考量。