麥卡錫將與蔡英文見面 侯友宜：以台海穩定與區域和平為原則 11:292023/03/09 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，任何政策與計畫要以台海穩定與區域和平為原則。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國眾議院議長麥卡錫證實將在美國會見蔡英文總統，被問到是否影響兩岸局勢，新北市長侯友宜表示，任何的政策或是計畫一定要以台海穩定、區域和平為最重要的原則，這是我們不變的方向。 侯有說，不管用什麼形式，我們都要以這樣一個原則為最主要一個考量。 麥卡錫證實將在美會見蔡英文 總統府正面回應了 麥卡錫證實將在美與蔡英文會面 不排除訪台 麥卡錫將見英 軍工股逆風起 #麥卡錫 #蔡英文 #台海穩定 #區域和平 #原則 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 麥卡錫計畫加州會晤蔡英文 陸學者籲美：別犯歷史錯誤 22:282023/03/08 兩岸 麥卡錫證實在美會見蔡英文但不排除來台 外交部這樣回應 12:192023/03/08 政治 首度在美會見眾議院議長 小英傳4月過境美國 會麥卡錫 04:102023/03/08 財經要聞 共和黨為援烏陷分歧 CNN：澤倫斯基邀請麥卡錫訪烏 05:112023/03/09 國際 蔡總統加州會麥卡錫 美國務院強調符合長年政策 06:272023/03/09 國際 綠不支持議員轉戰立委 派系炸鍋 04:102023/03/09 政治要聞 俄占領巴赫姆特東部地區 04:102023/03/09 焦點新聞 澤倫斯基邀麥卡錫訪烏 遭他一席話秒打槍：我沒必要去 08:352023/03/09 國際 美中護欄 蔡英文訪美投變數 04:102023/03/09 時論廣場 時論廣場》美中護欄 蔡英文訪美投變數（戴東清） 18:592023/03/08 時論廣場 蔡英文過境 美國兩黨角力 04:102023/03/08 時論廣場 麥卡錫計劃加州晤蔡英文 陸外交部向美方交涉 20:452023/03/08 兩岸 蔡英文在美會麥卡錫？總統府：溝通與籌備中 11:552023/03/08 政治 前扁辦主任：賴清德兩岸政治光譜應往中間靠攏 14:512023/03/08 政治 直言英系形同解散 郭正亮震撼預測：1大咖會主動向賴靠攏 10:002023/03/09 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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