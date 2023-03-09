北部地區工程廢土近年嚴格控管，不少土方業者向中彰化芳苑等偏鄉土地傾倒，過去彰化檢景極力追查，原以為能擺脫廢土天堂，但彰化縣環保聯盟今指出，福興鄉福寶生態園區現在已經看不到水鳥，取而代之的是大量廢土，現在正值水鳥繁殖期卻看不到水鳥，而是大量廢土。

目前正值水鳥繁殖期，她今天到福興賞鳥，但從賞鳥屋往外看只看得到大量廢土，初估面積約7分地左右。(彰化縣環保聯盟提供／吳建輝彰化傳真)

早年環盟承租農地興建2間賞鳥屋與1處賞鳥平台，曾是熱門的環境生態教室。(彰化縣環保聯盟提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，目前正值水鳥繁殖期，她今天到福興賞鳥，但從賞鳥屋往外看只看得到大量廢土，初估面積約7分地左右，由於現場未有任何告示，不曉得是合法填土還是在辦理工程，縣府相關單位應該查明。

早年環盟承租農地興建2間賞鳥屋與1處賞鳥平台，曾是熱門的環境生態教室。(彰化縣環保聯盟提供／吳建輝彰化傳真)

當地村長表示，賞鳥屋外這片約一甲農地是私有土地，據了解原地主已經轉售不再開放，填土是準備用來種植牧草，他也說沿海地區地層下陷嚴重，讓地主不得不填土，不過因農地填土申請十分嚴格，不容易通過，政府應該正視相關問題，不然已困擾當地民眾許久。

彰化縣政府農業則回應，將主動查明此地目是否為農牧用地，若是農牧用地填土就必須提出申請，如果未依法申請，將要求先將土方移置合法棄置場，後續再依相關法令提出申請。