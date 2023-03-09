印度首都德里周三（8日）發生建物突然倒塌的可怕意外，場面驚人。這棟建物樓高5層，只見傾倒之前建物略有搖晃，接著外牆磚瓦剝落，整棟樓頃刻之間轟然倒塌，現場塵土飛楊，電線直接扯斷，民眾尖叫奔逃，影片在社群平台瘋傳。有居民透露，有兩三戶人家住在這棟樓裡，樓塌之前半小時，樓內已有天花板掉落，住戶與周邊居民及時疏散，否則恐釀傷亡。

根據印度多家媒體報導，當地時間周三下午3時05分，德里市消防局接獲報案，市內東部Bhajanpura區一處公園旁邊街上一棟5層樓建物突然倒塌，當局立即派了4輛消防車趕赴現場，所幸並無傷亡通報。

印度《政治家日報》（The Statesman）報導，一名高階警官表示，警方接獲報案後隨即到場維安，塌樓四周拉起封鎖線，警方與消防單位合作展開搜救行動，不過現場並未發現死傷者。這棟建物面積25平方碼（約6.32坪），屋齡約20年，棄置了好一段時日，並不安全。

#WATCH | A building collapsed in the national capital's Bhajanpura area on Wednesday afternoon.



According to the police, the fire department has reached the spot, and rescue operations are underway.#Delhi #buildingcollapse #building #bhajanpura #Viral pic.twitter.com/NMJpy5QtmT — IndiaToday (@IndiaToday) March 8, 2023

建物突然倒塌之前，有民眾在場攝影，就這麼拍到樓塌過程。影片放上推特之後，引起網友大量轉發。

當地官員說，警消已經開始移除斷垣殘壁，樓塌原因正待進一步查明。

附近居民向印度「國際亞洲新聞社」（ANI）表示，這場意外發生在8日下午3點左右，所幸沒人受傷送命：「樓房裡原本住了2到3戶人家。大約下午2點半的時候，屋內樓層天花板開始發生坍塌狀況，破片頻頻掉落，在這之後，住戶全部疏散，奔相走告，大家一聽說有這種情況就紛紛離開住宅，3點左右，樓就突然倒了。」

這名居民還說，塌樓可能用了不符標準的建材，因而發生傾倒的恐怖場面，「樓內擺放的貨物、商品，全都埋在斷垣殘壁底下了」。

另一居民透露，鄰里已知這棟樓遲早會倒，人人都有警覺心，「不過今天（8日）剛好是灑紅節（Holi Festival），樓下的商店公休，街上的人也比較少。平常店裡每天6到7人上班，萬一發生在其他日子，恐怕會有很多人受傷」。