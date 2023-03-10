聯合國國際原子能總署署長葛羅西呼籲在俄軍占領下的烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠四周建立保護區，以免廠內一再停電，並說各界對此問題「不以為意，令他震驚」。

葛羅西（Rafael Grossi）在國際原子能總署（IAEA）35國組成的理事會中說：「我們每一次都是在碰運氣，如果我們一再這樣，終有一天運氣會用完。」

在烏克蘭各地徹夜出現飛彈攻擊的情況下，歐洲最大的札波羅熱核電廠最後一條外部電線今天早上斷電。冷卻反應爐和燃料池的水循環系統，需要外部供電來使泵浦轉動。

葛羅西已與烏克蘭和俄羅斯雙方商議數月，盼能在核電廠四周設立保護區，但談判似已停頓。

葛羅西說：「我們必須致力維護這座電廠的安全，必須現在就致力於這件事，必須有所行動。我要提醒各位，這可是歐洲最大的核電廠。」

他指出，自俄軍一年前占領這座電廠以來，這已是第6次斷電，也是去年11月以來首次斷電。

他說，「這不能再繼續下去了，各方不以為意令我震驚。我們做了什麼足以避免核災發生」？他誓言繼續為此努力。

負責札波羅熱核電廠營運的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示：「在飛彈攻擊下，烏克蘭電力供應系統連接札波羅熱電廠的最後一根電線已斷電。」

烏克蘭國家核電公司並說，應急柴油發電機可提供廠內用電10天，而「倒數計時已開始，如果這次無法及時恢復外部供電，對全世界造成影響的輻射外洩災變恐將發生」。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1120309