台中大里一名賣雞排的22歲女子今（10）凌晨1點下班騎車回家時，遭一輛賓士C300從右側撞飛，整個人從座位噴飛後墜地全身骨折，驚悚撞擊畫面曝光，撞擊後地面上全是車體碎片，連機車坐墊都飛離車身，賓士車20歲男駕駛則毫髮無傷。

台中大里今（10）日凌晨發生賓士車與機車相撞車禍，女騎士彈飛全身多處骨折送醫，據了解女騎士因出自單親家庭，目前在賣雞排貼補家用，母親是越南外配，遭逢變故令家計雪上加霜；而林男駕駛的賓士C300轎車是以母親名義分期付款購買，林男在1家機車行工作，當時是開車出來兜風。

警方表示，車禍發生於凌晨1時24分，22歲林姓女子騎機車沿東興路往樹王路直行，於樹王里文心南路與東興路口，與20歲林姓男子駕駛、沿文心南路往南區直行的賓士車相撞；林女身體彈飛落地、身體多處骨折，機車座墊被撞落，送往中山醫院救治，林姓男子無受傷，雙方均無酒精反應。

記者爆料網曝光撞擊當下影片，只見該處路口當時閃黃燈與閃紅燈，女騎士穿過路口時，遭右方迎面駛來的駕駛當場撞飛，身體幾乎飛超過車身在重重摔地，地面上全是車體碎片。