茂矽董事會已通過2022年下半年股利分派案，擬配發每股現金股利1元，將於8月3日除息交易，以下半年每股盈餘約1.6元估算，盈餘配發率約62.5％。以9日收盤價41.8元計算，現金殖利率約2.39％。公司將於5月25日召開股東常會，全面改選董事。

茂矽2022年第四季合併營收4.98億元，季減9.8％、年減5.91％，營業利益0.76億元，季減21.24％、年減18.65％，歸屬母公司稅後淨利0.49億元，季減達74.85％、年減達39.76％，每股盈餘0.32元，均為近1年半低點。毛利率、營益率「雙降」至26.99％、15.44％。

茂矽發言人鄧志達表示，此波產業榮景持續時間遠較2018年長，公司年初即密切關注後市狀況，已留意到拉貨動能略有減緩，隨著第二季產業景氣出現雜音，下半年起開始出現庫存修正，所有晶圓廠訂單均見減少，第四季營運下滑即反映景氣修正態勢。

不過，2022年全年合併營收21.51億元，年增10.22％、創近11年高，營業利益3.58億元，年增達37.22％、創近15年高，毛利率28.72％、營益率16.65％雙創近26年高。歸屬母公司稅後淨利5.5億元、年增達1.24倍，每股盈餘3.53元，雙創近16年高。

茂矽董事長暨總經理唐亦仙表示，受惠售價提升及較佳匯率帶動，帶動整體獲利成長。去年出貨片數58.2萬片，雖較前年61.4萬片減少5.2％，主要是由於公司調整產品組合，轉向製造較高產值產品所致。