三芳2月營收9.6億元，月增21.52％，年成長26.39％；前二月營收17.49億元，年增9.57％。時序邁入鞋材旺季，搭配成本趨緩，營運持穩增溫。

三芳鞋材營收占比86％、運動用品5％、紗線暨薄膜3％、交通運輸材料約1％；以品牌端來看，Nike（NKE-US）營收比重約43％、愛迪達14％，還有New Balance、PUMA、亞瑟士等。

三芳表示，目前原物料價格部分開始回檔，公司原料庫存約有一季的時間差，因此原料價格回檔預估約會在明年第一季起逐步反應，帶動毛利率回升。因主要客戶在印尼、印度擴充方向不變，長期而言不悲觀。

三芳全球四個廠區，台灣PU月產20萬碼、7條薄膜、12條紗線；越南廠擁有4條溼式PU產線、10條乾式PU產線，月產220萬碼；印尼廠4條乾式PU產線，月產100萬碼；大陸有4條乾式PU產線，月產70萬碼。

新冠疫情、中美等地緣政治，牽動供應鏈調整；三芳印尼廠營收比重上升到兩成。配合客戶分散風險腳步，三芳計劃印尼增加1條乾式PU產線，以8個月建置期來推算，投產時間點落在第四季；屆時，月產增至120萬碼。