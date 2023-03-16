美國多家銀行接連爆雷，動搖市場對聯準會（Fed）的升息預期。但專家警告，如果下周聯準會決定不升息，這意味著美國的銀行已經岌岌可危，屆時可能會湧現拋售潮，全球股市下跌3%至5%。

商業內幕報導，矽谷銀行宣告破產倒閉以前，市場普遍預期聯準會本月將升息1碼到2碼，甚至聯準會官員釋出可能更大幅升息的暗示。根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，聯準會不升息的機率來到43%，升息1碼則為57%。

若下周聯準會不升息，研究公司DaTatrek Research聯合創辦人科拉斯（Nicholas Colas）警告，全球股市可能將暴跌3%至5%。

科拉斯在報告中指出，如果聯準會承諾已久的升息周期突然踩煞車，這顯示其明白部分美國地區性銀行已經風雨飄搖。

科拉斯表示，雖然市場期待看見聯邦基金趨穩，但是希望由「正確」的原因所推動，即聯準會評估通膨逐漸受控，持續往2%的目標下降。但若是因為系統性的不確定性，多家銀行倒閉，甚至是銀行貸款大幅收縮，「這絕對是一個非常錯誤的暫停升息的原因」。

在矽谷銀行、Signature Bank等銀行被勒令關閉接管後，國際信評機構穆迪投資者服務公司下修對美國整體銀行系統的展望。穆迪表示，有鑑於銀行擠兌和政府的干預，金融環境正在快速惡化。