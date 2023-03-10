台灣代表隊參加2023「競技撲克亞洲國家盃」，獲團體賽總冠軍。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

為國爭光！清華大學競技撲克社社長、經濟系24級的黃文廷，上月代表台灣到香港參加「競技撲克亞洲國家盃」，獲團體賽總冠軍，接下來黃文廷還將代表台灣前往瑞士，參加「2023競技撲克世界盃」，與美洲、歐洲各國晉級的隊伍，爭奪世界冠軍頭銜。

清大經濟系學生黃文廷是台灣代表隊中年紀最輕的選手，他從18歲開始接觸德州撲克，3年後已成為一線選手，幫助台灣在「競技撲克亞洲國家盃」12個國家中取得優勢，最終擊敗新加坡、中國、印度等強敵，獲得團體賽總冠軍。

初賽時，黃文廷在小組賽6國36名選手中拿下個人第一高分，表現十分亮眼。黃文廷指出，競技撲克是一種智力競技比賽，來自不同國家的選手會打相同的手牌，排除運氣成分，全憑技術跟團隊策略。

比賽時，黃文廷總會帶著墨鏡，他分享，現場賽事心理層面的博弈也很重要，業餘玩家有時會做出一些不必要的動作，如不自覺喝口水、思考時間不一致等，可能就會露出馬腳，而職業選手通常都不喜形於色，有時候還會戴上帽子或墨鏡，避免因表情透露出手牌端倪。

一般人眼中，撲克、麻將等遊戲很容易聯想到賭博，黃文廷說，他的父母一開始也不理解，但德州撲克在歐美國家是常見的社交遊戲，娛樂成分較高，不太會將身家拿下去輸贏，在台灣也有許多合法的錦標賽可以讓選手競技。

清大指出，競技撲克目前已獲得教育部體育署的認可，成為運動競技項目，此賽事並且受到GAISF「國際體育總會」及WADA「國際禁藥組織」的認可與支持，正在爭取成為正式奧林匹克虛擬賽的資格。

黃文廷在2年前創立清大競技撲克研究社，並帶領社員拿下今年全球大學撲克聯賽台灣站冠軍，今夏黃文廷也將再度代表台灣，繼續前往瑞士參加「2023競技撲克世界盃」，與美洲、歐洲各國晉級的隊伍爭奪世界冠軍頭銜。