12日是植樹節，而在新北市東北角卯澳灣內也正在進行「海洋造林-珊瑚復育」計畫，新北市漁業處與台灣海洋大學及各路志工與企業的攜手努力下，4年來已完成復育1725株珊瑚，並移植500株珊瑚至卯澳灣週邊海域，將海灣打造成美麗的珊瑚苗圃。

珊瑚礁是全球最多樣化和生物量最豐富的海洋生態系统之一，但近年來海洋環境受到人類活動和氣候變化等因素的影響，珊瑚礁正在遭受破壞和消失，使得珊瑚礁生態逐漸失去平衡。

新北市政府為了改善海洋生態，推動珊瑚復育，與台灣海洋大學海洋環境與生態研究所所長識名信也教授合作，自2019年開始每年在新北市海洋資源復育園區內的海底養殖池種植約450株珊瑚株，養殖到適合移植的體型時，再移植到本市海域。

從去年開始，團隊在卯澳灣海域調查6個珊瑚移植地點，再依據珊瑚移植操作可行性、適合珊瑚生長的海水深度（約為3-10公尺）、海底地形與地質堅硬程度、海底沈澱物的多寡、海流強弱與大型藻類生長程度等項目，評估後選定3處適合進行珊瑚移植的地點，去年移植500株珊瑚至卯澳灣週邊海域，今年也將持續規畫及進行珊瑚移植。

新北市漁業處表示，新北市政府與企業共同用行動響應保護海洋生態系的平衡，實踐聯合國永續發展目標第14項：「保育及永續利用海洋生態系」。在植樹節除了關注陸地的綠化和生態保護，也可以關注海洋的保護及珊瑚復育，藉由珊瑚移植與復育的行動，能恢復海洋生產力與提高生物多樣性，並提供各式的海洋生物庇護、攝食與生殖的場所。