曾在新北市林口觀照園－街友中途之家收容安置的小董（化名），透過社工媒合，5年多來穩定在桃園某醫院擔任清潔工，現已獨立在外租屋，每年底他都會回到觀照園探望社工和住民，並常自發的購買許多水果餅乾跟大家分享，去年底更捐贈2台價值4萬多的飲水機給觀照園，象徵「飲水思源」。

曾犯下吸毒、殺人等罪的小董（化名），年少時是不務正業的小混混，進出監獄頻繁，出獄後淪為街友，每天醉生夢死，幾乎所有的新北市遊民收容機構都待過，但他只要喝到爛醉就與其他住民起衝突，最後都因違規而離開，然而此時他身體也開始出現狀況，變得瘦骨嶙峋，不適合繼續在街頭流浪。

為了住進觀照園，他承諾願意改過向善，觀照園主任黃梅英恨鐵不成鋼，對他撂下狠話：「你願意我就再伸手拉你一把，幫你做醫療與生涯規畫，如不願意幫你街頭收屍也無所謂！」循循善誘他：「天助人助自助」，他終於受到感化，決定戒酒調養身體從新開始，並參加社會局自辦的清潔打蠟班，學習清潔技巧。

後來透過社工媒合，他到桃園某醫院擔任清潔工，經過觀察，黃梅英發現小董沒有把補助工作的車馬費拿來買酒，且認真工作，有一段時間還打兩份工，最多一個月存到4萬多元，甚至還怕亂花把薪水都交給觀照園保管，5年多來已存了120萬元。

去年底，小董與哥哥感情修復，加上疫情趨緩，50多歲的他目前正計畫拿存款與哥哥一起開家小吃店「當頭家」，展開第二人生。

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