台中市和平警分局22日舉辦「旅宿業者治安聯防座談會」，業者發言踴躍，提出有關改裝車輛噪音、梨山菜車車速過快及房客吸毒等問題，和平警分局長林中興立刻指示同仁進行相關作為，共同維護山區治、交安。

和平警分局昨日14時邀集轄內42家旅宿業者，舉辦「和平區旅宿業者治安聯防座談會」，為免偏遠山區業者舟車勞頓，梨山線、雪山線及雙崎線等地區分別在梨山分駐所、大棟派出所及雙崎派出所同步以視訊方式與分局本部同步舉辦座談，方便業者就近參加。

台中市和平警分局22日舉辦「旅宿業者治安聯防座談會」，業者發言踴躍。（警方提供）

除宣導相關法令外，會中並播放署長防詐影片及宣導最新詐騙手法及拘禁等案例，以及提醒業者發現可疑狀況，或發現房客有吸食毒品等情形，應依旅館業管理規則第27條及毒品危害防制條例第31條之1規定，應立即通報當地警察機關。

會中業者發言踴躍，其中旅宿業代表提出有關改裝車輛噪音、梨山載菜卡車車速過快及遇有發現房客如有發現吸食毒品等問題，分局長立即指示有關交通問題請交通組規劃專案勤務處置，及協請工務段需設立減速之警告標語；有關如有毒品吸食問題由偵查隊指派專人專責取締。

和平警分局長林中興表示，藉由這次機會成立和平區「治安聯防群組」，邀集旅宿業者加入，俾便各業者即時向警察機關反應治安狀況及追溯後續處理情形，並請業者將防詐資訊及影片放置於旅館網頁，讓民眾在網頁訂房時，也可得知最新防詐資訊。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！