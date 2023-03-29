台中港離岸風機平台今年3月初發現1具可疑男屍，未料台中往南到高雄沿海地區也陸續發現多具男女浮屍，對此，海巡署統計3月迄今已發現16具屍體。但其實今年2月底，高雄港二港口外海也發現一具女浮屍，經確認為越南籍身分，因逾期居留被遣返，與其他縣市的浮屍有無相關，仍待釐清。

警方2月27日接獲通報，在高雄港第二港口燈塔外海1.4海浬處發現一具女浮屍，經鑑識人員比對後，查出死者是越南籍陳姓女子，當時還有通知也來台工作的陳女丈夫前來指認，2人曾在台灣一起工作，但不解為何她遭遣返回越南後，最後竟成了一具浮屍漂流在高雄外海，經初步相驗，並沒有發現陳女身上有明顯外傷，需待解剖報告後才知道死因。

海洋委員會海巡署執行海上救生救難死亡案件，從今年3月至今，於海上岸際發現16具遺體，均由海巡署或轄區警察單位報請地檢署辦理相驗事宜，其中僅2具確認為越南籍身分，全案正釐清是否與3月發現的16具遺體或其他偷渡案有關。因涉及管轄權問題，主辦地檢署將由高檢署主導指派有管轄權的地檢署主辦。