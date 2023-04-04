長約30公分、寬20公分的不明鐵製物品，就是害王姓騎士摔車的禍首。(民眾提供)

台中市王姓男子日前騎機車行經西屯區中清路時，機車突然撞上一塊掉落在馬路上的鐵質物品，導致王男連人帶車向前翻滾一圈後墜落地面，全身有多處擦挫傷，所幸就醫後沒有大礙。至於該鐵塊為何會放在路中間？是否為其他車輛掉落？仍待釐清。

這起車禍事件發生在3月31日下午3點多，當時路過該處的車輛行車紀錄器拍下畫面顯示，王姓男子（27歲）事發前正騎機車從大雅區沿中清路往環中路方向行駛，經過該處時，車子突然撞上地上的突起物，之後王男連人帶車往前翻滾一圈，之後人與車子相繼墜落地面。

王男事後被送到醫院救治，全身有多處擦挫傷，所幸沒有大礙，他的機車也有多處碰撞痕跡。警方事後在該處發現一塊長約30公分、寬20公分的鐵製物品，該鐵質物品上面還有像是電話線般的零件，但無法辨識該物品是什麼東西。

警方指出，導致王男摔車的鐵質物品是否為其他駕駛掉落？仍待釐清，如果確定是其他車輛遺落，將可依道路交通管理處罰條例規定處以最高1萬8000元罰鍰，若致人受傷將可吊扣駕照。