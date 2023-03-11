一名網友日前曝光自家社區一名住戶某日準備從停車場騎車出門時，沒等到鐵捲門升起就直接衝出，頭部直接撞上鐵捲門遭擊落，騎士當場痛到大字形倒在斜坡許久，後來鐵捲門要落下，他才趕緊些微移動身體避免遭壓，鐵捲門才擋在他與機車中間，有趣畫面在網路瘋傳。

記者爆料網曝光事發畫面，只見該社區地下停車場的鐵捲門當時只升至一半，一名騎士就急著駛出，頭部當場撞擊鐵捲門後摔落機車，機車也跟著倒地，騎士隨後大字形倒在出口斜坡上，貌似相當疼痛，竟躺著原處數分鐘，之後鐵捲門還直接關下，把騎士與機車分開，畫面相當逗趣。

騎士沒等到鐵捲門升起就直接衝出，頭直接撞上鐵捲門遭擊落，當場痛到大字形倒在斜坡許久，後來鐵捲門要落下，才趕緊些微移動身體避免遭壓。（翻攝自記者新聞網）

影片中，該騎士撞上鐵捲門後遭擊落，所幸當下有戴安全帽，頭部未遭重擊，但騎士仍躺在地上許多，後來疑似發現鐵捲門即將落下，才些微移動身體避免遭壓；原PO將影片分享在抖音平台，發文說「我們社區的住戶真的有才，門都還沒開趕投胎」吸引網友關注。

其他網友留言「 手一攤的畫面突然好可愛」、「被鐵捲門擊落惹」、「他有刻意移動一下角度耶」、「哈哈還記得要移一下身體，怕被鐵捲門壓到」、「還在思考要不要上班」、「到底要不要起來啊，哈哈」、「天黑了該睡覺了」、「仍然可以移動以避免關門真厲害喔」、「終於有可以不用上班的理由」。