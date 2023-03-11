英國英格蘭中部有一幢奇特的18世紀建物「歪斜屋」，屹立至今逾250年，也是中部大城伯明罕（Birmingham）周邊城鎮的知名景點之一，屋內設有酒館。這家外型奇特的酒館的屋主本週發布求售訊息，引發不少網友討論。

「歪斜屋」（The Crooked House）位於伯明罕以西的城鎮杜德利（Dudley）附近，興建於1765年，最初用作農舍，但受到當地19世紀初期開礦影響，房屋右側開始逐漸傾斜，漸漸吸引人們前來參觀，成了觀光景點。走進這棟朝右傾斜的磚造房舍，有些人會覺得頭暈。

英國廣播公司報導，這棟房舍的屋主是英國啤酒商與酒館業者Marston's PLC，旗下擁有大約1500家酒館遍布英國，其中61處求售。Marston's PLC表示，已指示一家物業顧問公司代為出售「歪斜屋」與其他7處酒館，這8家酒館都在西密德蘭（West Midlands）地區。

Ever seen a #marble roll uphill? Bizarrely, we have😳



If you get the chance, take a #visit to ‘The Crooked House’ in Himley, Dudley, West Midlands to check it out for yourself!



During the early part of the 19th century, #mining in the area caused one side of the Pub to #sink pic.twitter.com/7Muv4FRkim — Geol Consultants Limited (@LimitedGeol) October 11, 2022

Modelled on the Crooked House Himley pic.twitter.com/8lpKMmeA6O — colin ❤️🦁🪨🦖 (@calymeneAVFC) June 8, 2021

英國真麥酒促進組織（Campaign for Real Ale）主席安托納（Nik Antona）表示，他希望「歪斜屋」賣掉之後不會完全消失：「我們關心的是這些建物出售之後能否繼續以酒館形式存在，租戶現在有機會可以把建物買下來，讓酒館經營下去。」

負責這項出售案的英國併購服務業者Christie & Co的酒館餐廳併購部門高階經理人墨菲特（Noel Moffitt）指出，酒館業近幾年適應能力很不錯，因應挑戰成績出色，有利可圖，但市場上缺少房產可用。

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