我國駐巴西聖保羅辦事處的王姓組長，傳出日前從16樓墜落身亡的消息，外交部稍早已證實此事。
有知情人士告訴《三立新聞網》，王姓組長疑與主管在公事上有糾紛，日前墜樓身亡；外交部指出，王姓組長10日上午於駐地家中輕生，駐所已第一時間前往處理，外交部也已告知家屬，並協助前往當地處理後事。
不過對於王姓組長確切的墜樓原因，外交部並沒有具體說明。
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