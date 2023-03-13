藍染文創商品受歡迎，而藍染工藝重要原料即「台灣馬藍」，也列林下經濟品項之一。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

林務局為了友善環境、增加林農收益，推動林下經濟有成。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

林務局為了友善環境、增加林農收益，4年來推動林下經濟有成，除椴木木香菇、森林蜂等，俗稱「大青」天然藍染染料「台灣馬藍」、俗稱「羊奶頭」藥用植物「天仙果」，近期也納入林下經濟品項，南投林管處表示，藍染文創商品十分受歡迎，而「羊奶頭」是廣受喜愛的保健植物，可望成為振興山村經濟的潛力商品。

林務局為了維持森林植被，推廣不施用除蟲藥劑、化學肥料等的林下經濟產物，如椴木香菇、木耳、森林蜂、台灣金線連、台灣山茶等，讓林農造林期間，靠著森林產物增加收益，今年初公告台灣馬藍、及天仙果為林下經濟新增品項。

南投林管處表示，近年各社區文創團體推廣下，傳統藍染工藝製成的衣飾、文具等文創商品，廣受民眾喜愛，而藍染工藝重要原料即「台灣馬藍」，生長在闊葉林下或鬱閉針葉樹林下的高溼度環境，栽種成功後可採收莖葉作為藍染原料，採收期可維持2年至3年。

「坊間山產店用來燉雞湯的羊奶頭，其實是整株都可利用的藥用植物。」南投林管處說，羊奶頭又稱為「牛奶埔」，即藥用植物「天仙果」，適合生長在海拔800公尺以下的闊葉林，栽種2年後即可採收，成熟果實可當零嘴，葉子烘乾可泡茶，挖掘的根莖可燉雞湯或豬腳，全株都可以利用，是頗受民眾歡迎的保健植物。

南投林管處指出，開發林下生產高價值的森林副產物，創造林業的價值鏈，振興山村經濟，才能讓友善環境、保護森林的概念永續。