受不了「好好系列」！黃光芹轟受訪台詞千篇一律 侯友宜回應了

針對2024總統大選，國民黨主席朱立倫日前表示「所做每件事都是做球給主要候選人」，堅持一切以黨勝選為目標。外界解讀，朱立倫在做球給新北市長侯友宜。侯友宜今（14日）對此表示，朱主席在崗位上盡心盡力，他則有新北市長該做的事，雖是不同角色，讓國家進步才是我們的心願。

侯友宜說，朱主席這一段時間真的非常的辛苦，在工作崗位上盡心盡力，讓大家團結一起，為國為民努力來好好做事。他是新北市的市長，有新北市市長該做的事，雖然是不一樣的角色，能夠讓國家、讓人民能大幅度的進步，這才是我們所屬的心願。