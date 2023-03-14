照顧服務員訓練課程。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高市勞工局自2017年開辦照顧服務員訓練，至今培育約6200名照顧服務員投入長期照顧工作，其中不乏因環境而轉行的人，而學員阿中（化名）就是個成功例子，他從事音樂教育20年，因少子化選擇轉業，加入照服員訓練後，結合音樂所長，成為1名音樂輔療助教。

高市勞工局照顧服務員訓練班結訓學員阿中（化名），今年47歲，從事音樂教育20年，因少子化浪潮萌生轉業念頭，報名參加照服員訓練課程，在長照機構實習時，因偶然的機緣下，以小提琴演奏台灣民謠，發現原本躁動的住民竟安靜下來聆聽，其他長輩也跟著唱起歌，讓他倍受感動，訓後，阿中擔任居家服務員外，也開始擔任音樂輔療助教，未來規劃繼續進修充實高齡及長期照護領域的學能，希望結合專業並繼續發揮音樂所長。

另外1名學員小婷（化名）年僅31歲，個性喜歡接受挑戰，原從事業務銷售工作，因有意挑戰學習不易被取代的技術，因此報名參加照顧服務員訓練，結訓後進入日間照顧中心服務。小婷表示，工作需付出陪伴和提供專業照顧，也讓長輩愛她如親孫女，令她深具成就感，未來將以成為進階個案管理師為目標繼續努力。

勞工局表示，長照工作需結合專業與愛心及耐心，為使所有需要受長期照顧者，都可獲得尊嚴的專業服務，勞工局自2017年開辦照顧服務員訓練，至今已培育約6200名照顧服務員投入長期照顧工作。勞工局周登春局長指出，隨著高齡社會的來臨，長照議題已逐漸受到各界關注，照服員不僅是長輩的守護者，更是社會的安定力量，透過分擔長照需求者的照顧負荷，讓家屬可以無後顧之憂，工作意義非凡。

高雄市「112年度照顧服務員訓練」課程，目前正受理報名中，年滿16歲以上的市民朋友，不限學經歷，失業或在職者都可報名，如符合特定對象身分，參訓費用完全免費。