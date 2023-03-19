新銳鋼琴家溫凱翔今年將演奏多首德國作曲家舒曼作品，帶觀眾聽見樂曲裡對妻子克拉拉的真愛密碼，4月起全台巡演。

2019年溫凱翔曾以《舒曼計畫序章－狂飆炙愛》音樂會，表現舒曼對妻子克拉拉的愛，2023年疫情之後，他再推出《舒曼計畫貳章－真愛密碼》，規劃曲目包括《大衛同盟舞曲》、《狂歡節》，以及克拉拉《音樂晚會》等，帶領觀眾更加深入聽見這對音樂夫妻檔如何在樂曲之間互相對話、傳遞心中的愛。

溫凱翔畢業於德國國立弗萊堡音樂院，曾獲2022梅迪奇國際音樂大賽獲特殊榮譽獎，2021克拉拉舒曼國際音樂大賽獲第二名。旅德期間受法國當代鋼琴家雷薩吉和米修利的指導，旅德期間師事法國當代鋼琴家雷薩吉及鋼琴家米修利，獲得鋼琴演奏碩士。在台則師事吳漪曼、羅芳華（Dr. Juanelva Rose）、王美齡及陳毓襄等。

溫凱翔鋼琴獨奏會將於4月1日起於高雄、苗栗、台中、桃園、台北等巡演，一路演到6月7日。