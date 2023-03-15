上班族注意！國1南下路竹段「2車追撞」回堵3公里 08:392023/03/15 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上班族注意！國1南下路竹段「2車追撞」，回堵3公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號高速高路發生追撞事故。今（15日）上午8時12分，國1南向337.2k、路竹路段，發生2車追撞事故，占用內側車道，後方回堵約3公里，高公局提醒駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿放慢車速觀望，小心行駛。 「借我扛看看」！寵物店老闆硬抱美女員工強摸這2部位 震撼畫面曝光！空軍防空35快砲實彈射擊 夜空佈滿彈幕 求復合失敗！恐怖情人6度尾隨前女友 傳訊嗆：想爬窗戶強X妳 #追撞 #路竹 #事故 #國1 #南下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上班族注意！國1南下林口段「火燒車」回堵2公里 08:242023/03/08 社會 上班族注意！國1湖口段南下4車追撞 回堵5公里 08:212023/03/13 社會 快改道！國1北上新營「大車翻覆」橫躺2車道 回堵5公里 12:172023/03/10 社會 注意！高雄這20處多事故路口 交通局將各別診斷改善 12:232023/03/08 生活 熱門肇事路口曝光！ 台中警用「這招」提醒通行 14:332023/03/10 社會 板橋警南下彰化溯源 破獲三合院毒窟藏百包毒咖啡 14:162023/03/14 社會 疫情解封交通事故也變多 嘉縣2周取締違規1615件 16:202023/03/14 社會 國1岡山段「5車連環撞」 疑未保持安全車距釀禍 15:142023/03/08 社會 賴清德南下參加高醫校友會 校友齊喊「總統好」 20:022023/03/12 政治 20分鐘湧1500車 豐原南陽國小爭設接送區5年未果 14:112023/03/13 生活 中山高仁德交流道南下事故 4車追撞占用內車道 23:232023/03/09 社會 球場踩踏事故 印尼足球俱樂部主席判刑1.5年 16:382023/03/09 國際 酒駕撞死單親爸 惡男竟想找少年頂罪 「理由」可惡至極 16:482023/03/08 社會 北檢首件國民法官案！屁孩酒駕競速撞死單親爸 奪警槍遭開2槍 08:572023/03/08 社會 時論廣場》美墨邊境問題比氣球大（周天瑋） 18:442023/03/13 時論廣場 驚悚畫面曝！10歲童突衝出路中撿球「遭機車擊落」 14:572023/03/08 社會 國1北上安定段4車連環撞 占據2車道車流狂塞1小時 12:202023/03/13 社會 高雄捷運岡山路竹完成階段性工程 預計17日還路於民 17:092023/03/08 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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