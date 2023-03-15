國道1號高速高路發生追撞事故。今（15日）上午8時12分，國1南向337.2k、路竹路段，發生2車追撞事故，占用內側車道，後方回堵約3公里，高公局提醒駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿放慢車速觀望，小心行駛。

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