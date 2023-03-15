廖子妤飾演家族權傾一時、目中無人的富豪女。（華映提供）

香港電影《毒舌大狀》由香港票房天王黃子華領軍演出，以毒舌律師靠著三寸不爛之舌打擊權貴的痛快題材，上映後在香港創下票房奇蹟。除黃子華引人入勝的演出之外，香港新生代女星王丹妮及廖子妤則從姊妹檔變成正宮與小三，對彼此深惡痛絕，王丹妮笑說：「真的氣到想要掐死她！」

香港新生代女星王丹妮和廖子妤在傳記電影《梅艷芳》中，分別扮演一代巨星梅艷芳及她的姊姊梅愛芳，演出感情極佳的一對姊妹，兩人表現出色，分別都獲得香港金像獎最佳新人及最佳女配角的肯定。但這回在《毒舌大狀》中則一改之前的好感情，演出白富美老婆和名模小三，兩人間的情感極為複雜，為了男人，從有曖昧情感的好友變成情敵仇人，進而引發了一場轟動全香港的虐兒命案，兩人笑說：「就好像上一世我和她是姊妹，這一世成為敵對關係。」

王丹妮表示之前扮演的梅艷芳是真實的人物，不能隨意去創造，是一大挑戰，這回演出一位含冤入獄的母親，更要面臨喪女之痛，又是另一種大挑戰，「這些劇情我都沒有經歷過，所以花了很多時間研究，看類似題材的電影，摸索失去至親的感受，慢慢去塑造角色。」為了扮演入獄多時的女子，王丹妮一改時尚面貌，就連指甲也都填上咖啡色的髒污。

而廖子妤在《毒舌大狀》中演出富豪之女，家族權傾一時，她表示看劇本時完全無法理解角色的思想和行為，「她就是那種做了很壞的事，卻完全不覺得自己有錯的人。」為了讓她入戲，現場工作人員都一起為她打造的女王氣勢，她笑說：「我在片場擁有特權，去廁所完全不用排隊，大家都會讓我先，讓我感受享有特權的感覺。」