桃園八德運動中心去年發生羽球場天花板崩塌事件，桃園市長張善政昨受訪時稱下周五將接受監委約詢，喊話前市長、行政院副院長鄭文燦出面說明。對此，鄭文燦15日在臉書發表10點聲明，強調他願意配合監察院調查，一切攤在陽光下，更稱此議題無需約詢張善政，因為所有書面文件都已完備；他也嗆張，抹黑無法取代執政，也無法成就執政。

鄭文燦在臉書指出，監察院對於各機關的調查，都是發函給現任市長與市府，如同他擔任桃園市長8年，涉及舊縣府的調查案，也是由市政府負責說明，這是監察院的調查制度，不代表責任由下一個首長負責。

鄭文燦說，公安意外時，他第一時間公開致歉，並組成調查小組，由專業技師負責鑑定，確認負責廠商瑞助營造涉及工程缺失，造成地震時羽球館天花板掉落，瑞助營造也發表聲明致歉並表示願意負起相關責任。而經過專業鑑定結果，八德國民運動中心結構安全沒有問題，事件後不久八德國民運動中心也恢復使用。

鄭文燦解釋，本案八德國民運動中心於2021年9月21日開始試營運，2022年9月18日羽球館天花板因地震而掉落，該中心使用已經近一年。他任內推動國防部廢棄的北景雲營區活化為公共設施，活動總經費12億元，一共設置有七項設施，包括八德國民運動中心、大湳消防分隊、圖書館、市民活動中心、日照中心、公托中心及停車場，八德國民運動中心為其中一項設施。

鄭文燦說，北景雲園區啟用後，市府主動要求各使用單位提報缺失清單，要求原廠商保固修復，這是公共工程必要的程序，大湳消防分隊及其他設施使用後，也會有同樣的作法，而各種缺失也要求原廠商陸續完成改善。這些缺失資料都會作為未來評選廠商的參考。

鄭指出，桃園市政府八年內公共工程獲得國內外重要工程獎項，如金質獎、金安獎、國家卓越建設獎及全球卓越建設獎等等，超過460個，相較於過去縣府時代很少獲獎，真的有很大的進步，這可以說是全體市府團隊及工程人員的努力，不應該任意抹煞團隊的努力。工安第一，任何一個公共工程有缺失，都要檢討，也應該追究責任，但是無限上綱來做政治操作，這是政治凌駕專業的不好示範。

「作為市長，我當然負起最終的政治責任。」鄭文燦說，但第一線負責工程的公務員，都不應該被否定，工程數量雖多，這是團隊打拚完成市民的期待。他很清楚桃園市升格以後的公共工程，讓市民有認同感與幸福感，大幅提升，公務員也有成就感，這也是我在八年期間滿意度民調高、得到非常多首長獎項的原因。

他指出，若因為首長輪替，新的首長就立刻否定市府團隊共同打拚的成果，這是完全錯誤，也不公平的。未來幾年內，他開工的重大工程也會陸續完工，這是前後首長都要共同承擔的市政工作，無法一刀兩切。抹黑無法取代執政，也無法成就執政。

最後，他表示，在他擔任市長後，推動公共建築，市長不落款，這也是地方政府很少這樣做的，這是他在桃園市長八年的執政原則；無論如何，他擔任8年市長，帶領桃園走過成長蛻變的8年，他只有感激感謝。未來也會給桃園祝福、協助與支持，因為這是他感情所在的故鄉，是一個他付出不眠不休八年的幸福城市。