金門縣內廢棄車輛日益增多，很多民眾隨便一「丟」占據車位，不僅減少了寶貴的停車位資源，對市民的交通和停車問題影響甚鉅。為此，民進黨籍金門縣議員蔡其雍昨(15)日邀集相關單位召開協調會，針對縣內廢棄車輛的問題進行討論和協商。

議員蔡其雍昨日邀請相關單位協商金門縣內廢棄車輛處理問題，包含環保局廢管科、觀光局交通行政科、行政處法制科、交通警察大隊、航空站等多方人員代表參與，共同探討解決方案。

蔡其雍表示，金門縣內停車位資源有限，而許多廢棄車輛卻占據了寶貴的停車位資源，對市民的交通和停車帶來了極大的不便。為了解決這一問題，必須各方通力合作，採取有效措施，將廢棄車輛移除，使停車位得以活化。

協調會上，與會代表人員針對廢棄車輛清理的具體方案進行許多討論。蔡其雍也提出多項解決方案，包括加強宣傳教育、制定相關法規等建議。此次協調會同時也討論各鄉鎮主要交通樞紐應實施停車收費，期望能透過「使用者付費」的收費機制，使地區在尖峰時刻的交通能夠更加順暢，縣府各單位也允諾將深入評估。

蔡其雍表示，此次協調會是一次很好的起點，各方共同研究、探討廢棄車輛清理的問題，進一步促進了行政機關與民意代表之間的合作和溝通。未來，他也將繼續密切關注此問題的進展，並尋求更多的方案，讓金門縣內的停車位資源能夠更有效地利用，為民眾帶來更多的便利。