經濟部電價費率審議會明天召開，已確定4月電價調漲，平均漲幅將在10％至11％之間，原本民生用戶已敲定500度以上就要起漲3％，但是因為今天不分朝野立委同請命民生電價緩漲，為方案帶來變數。據了解，電價會明天將就500度、還是700度以上起漲做最後討論，會是明天關注焦點。

由於國際燃料成本飛騰，不處理的話台電連兩年累虧恐到5400億。因此台電今年提出3成以上電價漲幅，可是在政府增資與特別預算500億補貼下，電價會完全不考慮。經過幾次工作小組討論，終於大致敲定4月電價漲幅方向。

在台電需活著到明年3月「不會倒」主要考量下，預估得讓電價增加收入750億到800億，因此電價會初步敲定4月電價平均漲幅約10％到11％，工商業、小商家、民生三大類型用戶全調漲。

工商產業部分，高壓用電戶如大型工廠、百貨公司等，漲幅將比去年7月高，需漲15％以上。低壓用電戶，包括超市、連鎖速食店(麥當勞等)、健身房、中小企業工廠等，漲幅稍降，但也在10％到15％間。

往下是跟民眾有關的小商家，月用1500度以下者不調，1500到3000度漲幅3％，新切出3000度以上級距，漲幅達雙位數。之所以3000度以下不漲或小調，電價審議會考量是小商家對物價敏感度比較高。

至於廣大民生用戶，原規劃500度以上、700度以上兩級距都漲3％，1000度以上則大漲10％到15％之間。之所以千度上下漲幅差距明顯，是希望藉由費率引導千度以上住家往下節電。

不過，因為今天不分朝野立委在經濟委員會質詢時，幾乎一致呼籲考量物價衝擊，民生用電希望不漲，或者至少是拉高級距調，避免衝擊，這也成為電價調整變數。據知，明天電價審議會對於民生住戶到底是500度，還是700度以上起漲，將有一番討論，最終也牽動最後平均電價漲幅是10％，還是11％。

除了調漲電價，電價審議會也擬對受景氣衝擊產業給予緩衝空間。包括經濟下行受影響的紡織業、金屬加工、自行車、玻璃、外燴團膳業等，只要其2022年下半年業績比前一年衰退1成，漲幅就給予打對折優惠。

但有附帶條件，必須今年前2個月營業額不可為正成長，否則取消資格。另外優惠期先給半年，等10月電價討論時重新衡量。