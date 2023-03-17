美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者說：「這沒有改變我們對F16的計畫。」他指的F16是美國製造的戰機。波蘭此舉「不影響、不改變」這一點。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在訪問尼日時對記者發表談話，當中談到美國戰機高昂的成本。
布林肯說：「我認為在任何特定時間內，專注在任何特定武器系統都是錯誤的。」
他表示，重要的是「不僅是要確保烏克蘭人擁有適合的武器系統，還要確保他們能夠使用那些武器系統。」
布林肯說：「因此，因為系統不同，可能需要大量的培訓或維護。不同的國家正在做不同的事，來回應他們擁有的東西和察覺到的需求。」
白宮表示，美國已獲悉波蘭決定提供戰機給烏克蘭一事。
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者說：「我們在向烏克蘭提供援助之際，也持續與包括波蘭在內的盟友和夥伴密切協調。」
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