美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者說：「這沒有改變我們對F16的計畫。」他指的F16是美國製造的戰機。波蘭此舉「不影響、不改變」這一點。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在訪問尼日時對記者發表談話，當中談到美國戰機高昂的成本。

布林肯說：「我認為在任何特定時間內，專注在任何特定武器系統都是錯誤的。」

他表示，重要的是「不僅是要確保烏克蘭人擁有適合的武器系統，還要確保他們能夠使用那些武器系統。」

布林肯說：「因此，因為系統不同，可能需要大量的培訓或維護。不同的國家正在做不同的事，來回應他們擁有的東西和察覺到的需求。」

白宮表示，美國已獲悉波蘭決定提供戰機給烏克蘭一事。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者說：「我們在向烏克蘭提供援助之際，也持續與包括波蘭在內的盟友和夥伴密切協調。」