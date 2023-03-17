(數位部提供)

全民普發現金6000元線上登記系統3月22日即將啟動，數位部表示，本次全民共享普發現金6000元，有3個鄉鎮未設有郵局或ATM，為便利當地民眾，要先向當地七個派出所登記之後，就可以在當地領取現金，不需要到「登記入帳」系統登記。

數位部表示，經過金管會統計調查，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉未設有郵局或ATM。數位部指出，為便利當地民眾領取本次6000元，配合行政院政策指示，居住在此三個偏鄉民眾只要先向當地七個派出所登記之後，就可以在當地領取現金，不需要到「登記入帳」系統登記。

數位部表示，特定偏鄉造冊發放是數位部與內政部共同合作，由數位部提供登記造冊系統，內政部協調當地派出所員警同仁接受當地民眾登記，登記期間從3月20日到3月25日。

數位部呼籲，請居住這三個偏鄉民眾，如果打算直接領取現金，把握期間前往當地派出所登記。預計在特別預算通過總統公布生效後五個營業日開始，民眾就可以去原登記派出所領取6000元現金。