國民黨中常會15日通過2024「中央選戰策略會報」名單，其中包括曾入獄服刑的立委傅崐萁、前台南市議長李全教，引發熱議。新北市長侯友宜昨天罕見地在臉書開炮，強調「黑金不能復辟，黨要戒之、慎之」，國民黨立委李德維今表示，不諱言包括黨內及社會都對侯友宜非常期待，侯友宜逐步有一些發聲，非常正面，完全沒有問題，國民黨內應該要有不同的聲音。

對於侯友宜發聲是否會被見縫插針？李德維認為，相信國民黨過去有黑金的痛苦，在李登輝時代，國民黨歷經前所未有的黑金，包含侯友宜在內，所有人都反對黑金，侯逐步有一些發聲，非常正面，完全沒有問題。

李德維說，不諱言包括黨內及社會都對侯友宜非常期待，認為在黨務方面，侯應該逐步發聲，一個團結的國民黨需要大家共同來努力，國民黨內也應該要有不同的聲音。

至於選策會名單爭議，李德維指出，自己擔任國民黨中常委，選策會在黨內是小的幕僚單位，幫黨搜集各地可以參選的人，沒有實際決策功能，第一是被刻意放大，第二裡面人選有爭議，黨中央朱立倫都應該思考做改變，也聽聽黨內及各界的聲音，有問題就面對問題，好好來修正，相信黨中央會做出一定的回應。

李德維強調，相關的成員過去有非常豐富的選戰經驗或政治經驗，也不要把大哥或前輩及去累積的經驗，現在想要一腳踢開，而批評的一文不值，沒有必要。

藍委曾銘宗表示，國民黨是多元政黨，尊重不同意見，但是2024要勝選，必須團結在一起，砲口應該一致對外，選戰快到了，砲口對內不合適，不過好的意見都接受。