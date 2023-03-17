國民黨中央選戰策略會報成員名單惹議，新北市長侯友宜昨開砲拒絕黑金在任何政黨出現；國民黨立委傅崐萁則召開記者會喊話「最強母雞侯友宜」表態選總統。孫文學校總校長張亞中直言，這是記者會還是公開回嗆？是歡迎承擔還是請君共業的挑釁？並質疑傅崐萁公開向侯叫板，這是傅個人的考量，還是朱傅體制的決定？別再讓民進黨看笑話。

張亞中表示，國民黨選策會納入傅崐萁，黨內嘩然。繼新北議長蔣根煌在中常會開炮未果後，一向只針對新北市政發言的侯友宜也強烈表示不滿。

張亞中指出，傅是朱的鐵衛也是盟友，是朱的同流也是智囊：黑金背景有，迫害黨內忠良紀錄有；既知道如何高舉黨內團結大旗，也了解黨內鬥爭不可手軟。在花蓮的確算是一號人物，在朱身邊是特殊人物，但也是個爭議性的人物。

張亞中認為，傅崐萁為選策會成員廣受爭議後，選擇以召開記者會的方式，公開向侯叫板。這是傅個人的考量，還是朱傅體制的決定？

張亞中強調，選策會事已引發關注，影響國民黨形象，也必然牽動大選。面對如此重大的事，國民黨不是選擇向所有黨員反躬自省、曲突徙薪、公開道歉、有錯就改，反而是任由當事人開個要求團結的記者會？太離譜了，請黨中央要求傅崐萁不要再開記者會，不要再讓黨員憤怒，民進黨看笑話了。