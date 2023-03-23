國民黨主席朱立倫昨日在中常會宣布，將採徵召方式，選出總統候選人，新北市議員林金結今在臉書開第一槍，表態相挺侯友宜，希望國民黨徵召侯友宜，相信侯會帶領台灣人民走向康莊大道。

林金結說，侯友宜是國民黨最強母雞，有責無旁貸的責任，要為人民拚出好日子，帶領民眾走向康莊大道，拚台灣的光明前途與好未來。

林金結表示，國民黨相關徵召時程都按部就班進行中，沒有人比侯友宜更適合擔任2024的總統，他有信心侯友宜會帶領台灣人民走向康莊大道，重返富庶、幸福、榮耀，因此他全力相挺侯，希望為台灣人民拚好日子。