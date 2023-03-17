國民黨選策會名單造成黨內基層炸鍋，新北市長侯友宜也罕見在臉書評論黨政議題，強調「黑金不能復辟」之外，還要黨「戒之、慎之」，不過文章貼出之後，被點名不適任的立委傅崐萁也喊話，要侯友宜一起承擔，更在今天大動作召開記者，希望侯友宜表態，更要他接管選策會，不過侯則是回應，對於不同意見給予尊重。

曾入獄服刑的花蓮立委傅崐萁也在選策會名單當中，對於黨內基層反應以及侯友宜的臉書發文，他除了昨天在臉書發文，邀請侯友宜「一起承擔」之外，也在今天上午召開記者會，要侯直接表態參選總統，並接管選策會來為選舉操盤。

對於傅崐萁的喊話，侯友宜今天受訪時回應，再次強調每個人都有自己的角色，面對所有事情，該說的話都會說，該做的事情都會做，至於接管選策會一事，侯則表示，對於大家不一樣的意見都會給予尊重。

不過媒體對於侯的「角色說」追問，現在扮演什麼角色？他則是再次重申，自己現在是新北市長，會把建設、市政做好，自己對黨也有很多期許，只要是能做到、該做的事情都會做到。

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