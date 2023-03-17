南投縣府將斥資5000萬元打造「草屯親子共融遊憩運動公園」。（楊靜茹攝）

草屯親子共融公園2024完工，提供不分年齡可使用的公共設施。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華為了實現「城鄉兼顧、多元共好」願景，繼名間親子生態園區落成、竹山鎮竹夢親子公園開工動土，將斥資5000萬元打造「草屯親子共融遊憩運動公園」，17日許淑華主持開工動土典禮，立委馬文君、草屯鎮長簡景賢等人出席祝禱。許淑華說，草屯親子共融公園2024完工，提供不分年齡可使用的公共設施。

「草屯親子共融遊憩運動公園」基地位於草屯分局後方，佔地近4公頃，將以草鞋編織為意象營造動線，依使用者需求加入多元機能，包含共融兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區等，遊戲場設施有疊疊樂滑梯、擺盪大索、攀爬網及旋轉設施，提供不同強度遊樂設施，打造讓民眾休憩、運動與文化交流的空間。

許淑華17日主持草屯親子共融公園的開工動土典禮，立法委員馬文君、草屯鎮長簡景賢、南投縣議員唐曉棻、簡峻庭等來賓一同祈福祝禱、持鏟動土，祈求工程順利，預計2024年完工。

許淑華表示，草屯手工藝產業園區，未來將提供1200個工作機會，加上草屯鎮是南投縣人口最多的鄉鎮之一，於是在手工藝園區附近興建草屯親子共融公園，園區考慮孩子成長空間及長輩在地安老的公共設施，打造一座結合景觀、生態、歷史、文化及親子遊憩等，提供民眾多元功能的休閒場域，達到全齡宜居的目的。