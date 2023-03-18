國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑將於4月15、16日在高雄小港公七公園舉辦。17日舉辦記者會，高雄市政府觀光局高閔琳局長、高雄市黃彥毓議員、享溫馨李總皆到場支持，曾參與斯巴達賽事的街舞男團B.T.O.D以及金鐘女星梁舒涵也與大家分享過去挑戰的經驗，號召大家一起參加。

曾經參與過斯巴達障礙跑的推廣大使B.T.O.D以及梁舒涵也出席記者會，與大家分享當時參賽的經驗，並號召大家一起加入斯巴達大家庭，其中B.T.O.D隊長子賢去年參加《全明星運動會4》結識許多喜愛運動的藝人朋友，透露大家對於斯巴達都很有興趣，希望可以來一起挑戰。

最後則公佈了全球第一首斯巴達主題曲，由B.T.O.D、梁舒涵、夏沐、呂婕菲、嗩吶演唱，並由知名音樂製作人凃惠源及嗩吶編曲，未來在台灣斯巴達障礙跑賽事皆可以聽到這首熱血沸騰的歌曲。

而記者會上也宣布台灣斯巴達將與友松娛樂及金鐘製作人共同開發電視節目，雖然無法像近期韓國熱門的節目《體能之巔》有這麼大型的製作，但體能之巔裡面的競賽器材斯巴達都有，所以將會是以肌肉型的體能競賽以及訓練過程為主，希望能呈現選手們努力的汗水及拼鬥的熱血，具體內容即將公布，請大家多多期待。