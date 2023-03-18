台南台鋼獵鷹18日在客場台中太陽「開箱」新洋將威樂斯(Marcus Weathers)，此役他替補上陣首節就拿下7分，雖然到決勝節前都沒有得分進帳，但在最後讀秒階段靠著他送出「再見火鍋」立大功，助隊以93比91險勝，延續近期7連勝。

首節獵鷹新洋將威樂斯首次亮相，身高196公分、體重98公斤的他，上場即展現個人彈跳能力，2次灌籃及1記外線，單節砍下7分，不過上半場雙方互相糾纏，分差都在6分以內，次節獵鷹進攻當機遭太陽打出3比9攻勢，中場獵鷹處於3分落後。

易籃後，獵鷹找回準心，團隊飆進7顆外線及布拉單節貢獻10分，超前比分，決勝節獵鷹一度取得7分領先，不過在終場前4分鐘連發生3次失誤，讓太陽追平比分，最後8秒布拉、胡凱翔關鍵3罰中2，太陽在執行最後一擊時，威樂斯賞萊斯「再見封阻」，助隊以93比91險勝太陽。

獵鷹靠著新同學威樂斯(Marcus Weathers)的追魂鍋驚險收下勝利，賽後談及威樂斯表現，劉孟竹教練表示，「威樂斯首秀就扮演贏球功臣，雖然說他加入球隊時間短，也還在尋找與熟悉戰術，今天可以看到他有外線投射、切入能力，相信經過下週練球會漸入佳境，未來在球隊帶來攻防兩端的貢獻。」

威樂斯替補上陣16分鐘，拿下10分、5籃板，送出致勝火鍋對場邊激動吶喊，「的確第一節感覺比較好，因為陣中有雙塔，我的目標本來就不在得分，做好教練給的工作，也讓教練團找到我的使用說明書。」威樂斯也想證明自己不只是一位可在進攻端砍分的球員，目標在攻防兩端都具有影響力。